درة أنيقة وإيمي زكريا بلوك جديد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: محمد جمعة نشر الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وفيسبوك، صورة جديدة تجمعه بالفنانة اللبنانية نور. لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. درة نشرت الفنانة درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بإطلالة كاجوال أنيقة. دانييلا رحمة نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. سعد لمجرد Advertisements نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يحمل كاميرا تصوير. ستيفاني صليبا نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أحمر قصير. شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة. إيمي طلعت زكريا نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك جديد. إنجي شرف نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. علي ربيع نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له.

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