عادل كرم يهنئ اللبنانين على اختيار "كان" لـ"Broken keys"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

هنأ الفنان عادل كرم، الكاتب والمخرج جيمي كيروز والمنتج أنطون صحناوي، والشعب اللبناني، على مشاركة فيلم "Broken keys" في دورة مهرجان كان الملغاة 2020.

وكتب كرم عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك للبنان ترشح فيلم Broken Keys، للكاتب والمخرج جيمي كيروز، والمنتج أنطون صحناوي، لمهرجان كان السينمائي 2020، وعقبال الأوسكار للمرة التانية".

الفيلم اللبناني "مفاتيح مكسورة" للمخرج اللبناني جيمي كيروز، بطولة عادل كرم وسارة ابي كنعان، ليكون الفيلم العربي الثاني في الاختيارات الرسمية لمهرجان كان 2020، والتي سيحق لها استخدام شعار مهرجان كان عند المشاركة في مهرجانات أخرى أو طرحها في دور العرض.

وأعلنت إدارة مهرجان كان عن الأفلام المشاركة في الدورة الـ73 الملغاة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.