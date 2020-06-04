دلال عبد العزيز تكشف لـ"الخليج 365" كواليس دعوتها للفنانين من أجل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، كواليس دعوتها للفنانين بصلاة ركعتين توسل ورجاء إلى الله بنية شفاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بوباء كورونا.

وقالت دلال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "هذه الدعوة والمبادرة، جات على بالي، وقلت أحسن حاجة إن أعملها مع رجاء الدعاء لربنا إنه يشفيها .. فقولت لما كلنا في وقت واحد ندعي، يمكن ربنا يرفع عنها يا رب ويشفيها إن شاء الله، وده كان غرضي من الدعوة لركعتين توسل ورجاء لله من أجل رجاء الجداوي ".

وتابعت: "يا رب يجعل دعاء كل الناس دي من نصيبها، ونصيب كل مريض يا رب العالمين، وربنا يتقبل ويجعله بفايدة".

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وأوضحت : "لم أتواصل مع رجاء تليفونيا، وأميرة ابنتها حلقة الوصل بيني وبينها للاطمئنان على صحتها.. والحمد لله الأمور مستقرة، وربنا يقومها بالسلامة".

وعن ردود فعل الفنانين لهذه المبادرة والدعوة التي قامت بها، فقالت: "ما شاء الله، كلهم تفاعلوا مع الموضوع بشكل كبير، ومحدش اتأخر من جيش الفنانين في تلبية الدعوة والدعاء والصلاة التوسل والرجاء لله أن يرفع عنها.. ولما بعت على جروب الفنانين بتاع النقابة والدكتور أشرف زكي كلهم تفاعلوا بشكل كبير مع الموضوع، وناس من دول عربية تفاعلوا أيضا مع هذه الدعوة والمبادرة من خلال جروبات صديقات لي".

وأضافت :" رجاء الجداوي.. غالية عليا أوي، وعلينا كلنا، وست جميلة وخيرة وكريمة وطيبة وجدعة وحنينة وأميرة الأمراء.. ربنا يشفيها يا رب ويخليها لبنتها، ويقومها بالسلامة ".

وكانت دلال عبد العزيز، قد قالت في الرسالة الصوتية التي وجهتها لجموع الفنانين كمبادرة ودعوة من أجل الفنانة رجاء الجداوي: "عايزين النهاردة بإذن الله ما بين الساعة 9، و10 مساء نصلى ركعتين لله اسمهم ركعتين توسل ورجاء لشفاء رجاء الجداوى بإذن الله وكلنا فى توقيت واحد". وتابعت: "واللى يقدر بعدها يقرأ سورة يس لأن سورة يس لما قرأت له وربنا يشفيها ويعافيها رجاء ويجعله فى ميزان حسناتكم كلكم".