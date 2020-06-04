"مخرجة سابع جار ومشروع تخرجها أثار ضجة".. معلومات عن صاحبة الفيلم المصري في دورة "كان" الملغاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: كشف مهرجان كان السينمائي، عن اختياراته الرسمية لدورته الـ73، والتي تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا. وكان ضمن هذه الاختيارات، الفيلم المصري "سعاد" إخراج اَيتن أمين، الذي حاز على جائزة التطوير بمهرجان الجونة في دورته الماضية. ونرصد لكم بعض المعلومات عن المخرجة المصرية آيتن أمين.. - درست السينما في الجامعة الأمريكية. - مشروع تخرجها "راجلها" أثار ضجة كبيرة وقت عرضه. - عرض في 10 مهرجانات رغم كونه مشروع تخرج. Advertisements - قدمت فيلمين قصرين عن مديحة كامل، وعن تاريخ الرقص الشرقي. - فازت بجائزة ملتقى مهرجات القاهرة السينمائي عام 2010. - أخرجت فيلم "تحرير 2011.. الطيب والشرس والسياسي" وتولت إخراج الشرس، الذي ضم 3 أجزاء ويسجل الفيلم الرؤي المختلفة لثورة 25 يناير. - فيلم فيلا 69 هو أول فيلم طويل للمخرجة آيتن أمين. - أخرجت مسلسل سابع جار عام 2017، مع نادين خان، وهبة يسري. - فيلم سعاد هو ثاني الأفلام الطويلة لآيتن أمين. - شاركت كممثلة في فيلم بصرة "2010"، والفيلم القصير "الحد الساعة 5" للمخرج شريف البنداري.

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