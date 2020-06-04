والدها مخرج كبير ووالدتها فنانة.. ولديها إخوة مشتركون مع أيمن بهجت قمر.. معلومات عن وفاء صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة وفاء صادق بعيد ميلادها الـ50، اليوم، إذ إنها من مواليد 3 يونيو 1970.

ونستعرض لكم بعض الحكايات والمعلومات عن الفنانة..

- بدأت حياتها الفنية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، وعمرها حوالي 19 عامًا، من خلال عدة أعمال درامية مثل "حساب السنين، الطاووس، حصاد الحب، السيرة العربية، الصمت"، وغيرها.

- يعتبر مسلسلا السقوط في بئر سبع "1994" ثم لن أعيش في جلباب أبي "1996" هما جواز مرورها وشهرتها بالنسبة للجمهور، وخاصة دور بهيرة في المسلسل الشهير، للفنان نور الشريف.

- وعن دورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، قالت إن حالة التألق التي ظهروا عليها سببها المخرج أحمد توفيق وزوجته المخرجة رباب حسين، والفنان نور الشريف، والفنانة عبلة كامل، والفنانة سهير الباروني، مؤكدة أنهم كانوا عائلة فقط.

وأضافت: "كنا بنشتري اللبس ونتفنن إزاي نبوظه، وسهير الباروني كانت تساعدنا في ذلك وتحط الورد والخرز، عشان يبقى باين طبقتنا رغم إننا ولاد مليونير".

وعن مشهد الفرح الشهير في المسلسل، قالت: "كان أكل بيتي بجد، ومكنش في بريك في اليوم ده، عشان ناكل بجد".

- توالت بعدها أعمال الفنانة وفاء صادق، لكنها لم تصبح إحدى نجمات جيلها، ولم تكن جزءًا من موجة السينما الشبابية التي انطلقت في أواخر التسعينيات.

- في تاريخ وفاء صادق فيلم واحد هو فيلم القبطان مع محمود عبدالعزيز، من خلال دور وجيدة.

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- عن غيابها عن السينما، قالت في حوار سابق لها: "السينما مع بداياتي، كان لها متطلبات مش موجودة عندي، زي اللبس والأداء".

- قالت إنها لا تحب عمليات التجميل، ولا حتى المكياج، مشيرة إلى أنها ترتدي بنطلون جينز وتي شيرت وتغسل وجهها، وتنزل من منزلها.

- غابت عن الشاشة خلال الفترة من 2010 حتى 2015، لكنها عادت مرة أخرى، وحتى في تواجدها يشعر الجمهور بغيابها، لأنها تقدم عملا واحد كل عام.

- وقالت: "دايما المخرجين، ملامح مصرية طيبة، هاتوا وفاء صادق، وفي فترة الغياب كنت برفض، عشان الأدوار متشابهة، عاوزة أدخل في منطقة تانية، من خلال شخصيات مختلفة عن بعضها البعض، إضافة إلى أن الثورة جعلتني ألتزم في البيت، خوفا على نفسي وولادي".

- والدها هو المخرج الراحل عادل صادق، وقالت إنها والدها تزوج كثيرًا جدا من بينها أمريكية، وزيزي البدراوي مرتين، ووالدة السيناريست أيمن بهجت قمر"، مضيفة: "أنا وأيمن لدينا أخوات مشتركين".

- اكتشفها والدها وساهم في اكتشاف العديد من النجوم مثل بوسي وعمرو دياب "من خلال التمثيل"، ومحمد الحلو، وغيرهم.

- والدتها هي الفنانة أسمهان توفيق، وهي فلسطينية الجنسية.