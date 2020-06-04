شـاهد .. بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد زوجها الراحل محمود عبدالعزيز

حرصت الإعلامية بوسى شلبي، على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل الكبير محمود عبد العزيز، وذلك من خلال صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنسـتجرام".

وعلقت "بوسي" على الصورة: "غدًا عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره لأنه كان يوم سعادة لي ويوم خاص لي سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتي لك والناس التي

تحبك الدعاء والصدقة وحشتني وبحبك الفاتحة ".



ويحل غداً 4 يونيو ذكرى ميلاد النجم الراحل محمود عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016، وكان قد ولد عام 1946 في منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية.