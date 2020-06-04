نُصب مساء أمس الناقد الفني أحمد شوقي رسميًا المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلفًا للراحل القدير يوسف شريف رزق الله والذي عمل معه شوقي طوال سنوات كنائب له.
عقب حصوله على المنصب بدأ المغردون على موقع التدوينات القصيرة تويتر، شن هجوما عليه وتم تدشين هاشتاج يحملعنوان " فضيحة مهرجان القاهرة " وقد تصدر الموقع بواقع 44 ألف تغريدة، كذلك تم تفعيل هاشتاج آخر يحمل نفس المعنى باسم "مدير فني المهرجان متطرف" والذي حصل على 29 ألف تغريدة.
ركز المغردون هجومهم على أحمدشوقي بإظهار بعض "البوستات" الخاصة به والتى قام برفعها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ سنوات عديدة مضت تعود لعام 2012 وما بعده وتعبر عن آرائه في نواحي سياسية ورياضية.
وطالب البعض على موقع تويتر رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي بإقالة أحمد شوقي من منصبه وهددوه بتفعيل هاشتاج جديد يحمل معنى أنه يدعم من يسيء لرئيس الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب تنصيبه مديرًا فنيًا لمهرجان القاهرة.. هجوم على الناقد أحمد شوقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.