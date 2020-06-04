هنـا الزاهد تستعيد طفولتها من خلال صورة من مرحلة رياض الأطفال

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "هنا" في الصورة وهي طفلة، معلقة عليها :" خلال مرحلة Advertisements رياض الأطفال ". رياض الأطفال ". وفي سياق آخر، تستأنف هنا الزاهد تصوير مشاهدها في فيلم "الغسالة"، حيث يتبقى لفريق العمل أسبوع من التصوير. التصوير. جدير بالذكر أن فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحى، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من نجوم الفن.

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