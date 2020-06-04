أحمد السـقا يعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا

أعلن النجم أحمد السقا عن سلبية تحليل PCR والتي أجراها هو وزوجته الإعلامية مها الصغير، للتأكد من إصابتهما بفيرس كورونا المستجد (كوفيد 19) من عدمه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "السقا": "أنا وزوجتي بخير الحمد لله،والتحليل طلع وكله تمام الحمد لله وربنا يشفي كل من أصيب".
وقد خضعا الثنائي لتحليل الـ PCR بعد إعلان الإعلامية دينا حويدق، والتي تشارك في تقديم برنامج "show time" مع زوجة السقا "مها الصغير"والمذاع على شاشة قناة Cbc، إصابتها بفيرس كورونا، الاثنين الماضي، وطالبت الأشخاص المخالطين لها خلال الفترة الماضية بسرعة إجراء التحليل للتأكد من سلامتهم.
وفي سياق أخر، ينتظر النجم أحمد السقا موعد عرض فيلم "العنكبوت"، ويشارك فى بطولته النجمة منى زكي، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، وآخرون، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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