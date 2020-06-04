فيديو .. زوجة الفنان حسن حسني تكشف تفاصيل حياته الشخصية

كشفت زوجة الراحل الكبير حسن حسني، ماجدة حميدة، عن تفاصيل كثيرة في حياة الراحل الكبير، حيث قالت انه كان يحب منزله ويفضل مساعدتها فى كل الأعمال المنزلية.



وصرحت "ماجدة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار"، والمذاع على قناة النهار: "أن حسن كان ديمقراطياً فى

المنزل ومتواصل معنا دائما، مضيفة أنه لم يتعامل مع أبنائى بأى تمييز وأنا الزوجة الثالثة فى حياته، مؤكدة أنها كانت تشاركه فى التكريمات، وقالت إيضاً انه كان كوميدياً ولديه دقة الملاحظة بيننا فى المنزل ".

وخلال المداخلة كشفت إيضاً أن

الفنان الكبير حسن حسني كان يتقمص كل الشخصيات بسهوله، حيث قالت لها المخرجة إنعام محمد على إن زوجك أعظم ممثل فى مصر، مضيفة أنه كان يرفض أداء البروفات فى أعماله الدرامية.

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يذكر ان الفنان الكبير حسن حسني رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة عن عمر يناهز الـ89 عاماً، إثر ازمة قلبية مفاجئة انتقل بسببها إلى غرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات حتى وفاته.