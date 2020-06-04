عثمان الحلقة ٢٤.. قيامة المؤسس عثمان الغازى الحلقة 24 مترجمة

العمل الدرامي الشهير قيامة المؤسس عثمان بن أرطغرل الغازي بأحداثه الجديدة اليوم الأربعاء ستتحفنا محطة آي تي في ATV بعرض تفاصيل 24 الرابعة والعشرون من أحداث قيامة عثمان، هذا ولم تغب أحداث قيامة عثمان ماراثون الدراما فقد تم عرض الأحداث السابقة من قيامة عثمان، والتي لاقت ملايين المتابعات

في الاسبوع الماضي.

ستتوفر نسخة جديدة من أحداث الحلقة 24 الرابعة والعشرون من العمل قيامة المؤسس عثمان هذا ويروي العمل الفني قيامة عثمان إبن ارطغرل قصة رحلة عثمان التي واجه فيها المؤسس عثمان الكثير من الصعوبات.

وقد احتشدت حشود المعجبين بقصة قيامة عثمان من أجل متابعة مزيدا من أحداثه الشيقة وذلك إستكمالا لسلسلة أحداثه المميزة،ويقوم ببطولة العمل الفني قيامة عثمان النجم التركي بوراك أوزجيفيت بطل قيامة عثمان،الذي يقوم بعرضه وذلك نقلا عن المحطة آي تي في.

Advertisements

لمتابعة ومشاهدة الحلقة 24 من مسلسل عثمان ( اضغط هــنـــــا ).

لمتابعة ومشاهدة الحلقة 24 من مسلسل عثمان ( اضغط هــنـــــا ).

لمتابعة ومشاهدة الحلقة 24 من مسلسل عثمان ( اضغط هــنـــــا ).

اعلان الحلقة