بالفيـديو .. مصطفى خاطر يقلم أظافر قطته على "انستجرام"

نشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "خاطر" في الفيديو من داخل منزله، وهو يقلم أظافر قطته " تونا "، معلقاً على الفيديو قائلاً : " لو حد تاني غيري كان زمنها قطعتله وشه ". يقلم أظافر قطته " تونا "، معلقاً على الفيديو قائلاً : " لو حد تاني غيري كان زمنها قطعتله وشه ". شاهد الفيديو ..

يذكر أن الفنان مصطفى خاطر شارك خلال الماراثون الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل عمر ودياب، والذي جمع بينه وبين الفنان على ربيع لأول مرة في تجربة درامية مشتركة.



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