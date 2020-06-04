إصابة زوجة اللاعب أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب المصري أحمد فتحي، المنتقل حديثًا لصفوف نادي بيراميدز، إصابتها وإصابة بناتها بفيروس كورونا.
وقالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “ادعوا لنا أحنا كورونا أنا وبناتي”.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن سلسلة إصابات في الوسط الفني والإعلامي بفيروس كورونا ومنهم الفنانة رجاء الجداوي، المطربة نهال نبيل، وشقيقة المخرج محمد فاضل وابنتها، والإعلامية ريها السهلي، وآية عبدالرحمن، ودينا حويدق، وغيرهم.
من ناحية أخرى عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحي بعض الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات في الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين في التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية في التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفني والإداري والطبي الكمامات أثناء التدريبات، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين في التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.
وكانت إدارة النادي الأهلي تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحي حال إلغاء الموسم الجاري، في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحي لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.
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