كريستين ستيوارت برفقة صديقتها ديلان ماير في مسيرة«Black Lives Matter».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، لم تتردد في المشاركة بالمسيرات الإحتجاجية المنشرة بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد أحد رجال الشرطة و الذي ظهر بعدة صور و مقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته.

وكانت عدسات المصورين، قد التقطت العديد من الصور للنجمة العالمية البالغة من العمر 30 عاما، خلال تواجدها في مسيرة ” Black Lives Matter ” بلوس أنجلوس و كان بصحبتها صديقتها ديلان ماير، و ما لفت الأنظار أن كريستين قررت أن تستبدل إرتداء القناع الطبي بوضع “بندانا ” لتخفي جزء كبير من وجهها.

وكانت كريستين ستيوارت، قد عانت مؤخرا، من حالة من الفراغ و ملل كبير مثل التي يعيشها بعض النجوم في هوليوود، وتدفعهم للجوء لتغير الـ look الخاص بهم بالوان أكثر جرأة في محاولة منهم للتجديد والخروج عن الروتين.

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وفاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 30 عاما، محبيها و عشاقها بظهورها بعد أن غيرت لون شعرها للون البرتقالي الصارخ و ذلك بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من فيروس كورونا.

وعلى جانب أخر، أعربت الممثلة والنجمة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت عن سعادتها، لأنها احتفلت بعيد ميلادها أون لاين مع أصدقائها لأول مرة وأطفأت معهم شموعاً افتراضية بسبب إنتشار فيروس كورونا.

نجمة أفلام “Twilight” قالت إن المشاعر الطيبة ليست مقصورة على الوجود والأقتراب، وكثرة الاتصال، لأنها تشعر بمحبة أصدقائها رغم التباعد المكاني وندرة التواصل بسبب الانشغال في العمل والحياة.

والجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بالتخلص من العنصرية وتحقيق العدالة، و من أبرزهم باريس جاكسون و أريانا جراند و ماديسون بير و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور و تايجا و هالزي ، و نجم الاوسكار بن افليك و صديقته النجمة آنا دي ارماس ، و غيرهم.