جيرارد باتلر يستمتع بالبحر مع صديقته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصد موقع جريدة الديلي ميل مجموعة من الصور للنجم والممثل البريطاني جيرارد باتلر وهو بصحبة صديقته مورجان براون، واللافت للنظر هو أن الثنائي تبادلا القبلات والأحضان علي الرمال ووسط رواد الشاطئ في ماليبو بكاليفورنيا مع بداية تقليل قيود فيروس كورونا.

وتناسى الثنائي العالمي، تماما قواعد السلامة من فيروس كورونا بالحفاظ علي المسافات وارتداء الكمامات، وحرص بتلر علي الإستمتاع بوقته وبالشمس وركوب الأمواج

وهي ليست المرة الأولي التي ترصد عدسات المصوريين النجم جيرارد باتلر وهو يقضي بعض الوقت مع صديقته مورجان براون في ماليبو دون الإلتزام بمعايير السلامة.

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وكان أخر أعمال باتلر مشاركته فى بطولة “Angel Has Fallen” مع عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدور أحداث الفيلم لتأتى تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

والجدير بالذكر أن فيروس كورونا وضع العديد من النجوم تحت ضغط شديد سواء بسبب الحظر آو بسبب تسبب توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات.