بن أفليك يشارك فى مظاهرات ضد العنصرية بدون كمامة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج والممثل الحاصل علي جائزة الأوسكار بن أفليك في المظاهرات المناهضة للعنصرية في لوس أنجلوس، وذلك بعد مقتل جورج فلويد علي يد عناصر من الشرطة، وظهر بن أفليك بدون كمامة رغم تفشي فيروس كورونا وصعوبة التباعد الإجتماعي في ظل المظاهرة.

وشارك النجم العالمي بن أفليك في المظاهرة صديقته آنا دي أرماس والتي كانت أكثر وعيا منه وحرصا علي سلامتها حيث لم يمنعها حماسها للمشاركة في المظاهرة من ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس كورونا في أمريكا والعالم.

وعلى جانب أخر، نشر موقع فني عالمي، مؤخرا، تقريراً مطولاً عن النجم والممثل الأمريكي الشهير بن أفليك، وذلك بعدما رصدته عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيره مع حبيبته انا دي ارماس أثناء سيرهما معاً في شوارع مدينة كاليفورينا حيث ظهرا في غاية الجمال مثلما أكد تقرير الديلي ميل.

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التقرير الفني أضاف، أن النجم الذى يبلغ من العمر 47 عام ظهر بجاذبية وصورة أصغر من عمره كأنه صغر سنوات، وهو ما يدل علي ما يعيشه من سعادة كبيرة السبب الرئيسي فيها محبوبته التي تصغره بحوالي 16 عام..

وكان النجم العالمي قد خالف تعليمات السلامة التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبي أثناء الخروج في الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19.

وظهر بن أفليك في وقت سابق في صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين، أثناء تواجده في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبه صديقته الممثلة العالمية آنا دي أرماس، وهو يرتدي القناع الطبي للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.