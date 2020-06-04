باريس جاكسون تتواجد من جديد مع محتجين ضد مقتل جورج فلويد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواجدت النجمة الأمريكية باريس جاكسون وسط صفوف المحتجين، حيث ظهرت بعدد من الصور وهي تحمل لافتة أثناء مشاركتها في إحتجاج سلمي بعد ظهر يوم الأثنين في غرب هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال المسيرات الاحتجاجية التي جاءت بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته .

وكانت ابنه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون البالغة من العمر 22 عاما، قد ظهرت وهي تحمل لافتة تقول: اللعنة على الرجل .. القوة للشعب .. السلام والمحبة والعدالة” ، كما حمل الجانب الاخر من اللافتة التي حملتها باريس علامة السلام ، و هي لم تكن المرة الأولي التي تتواجد فيها باريس ضمن المسيرات الاحتجاجية.

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وحرصت باريس جاكسون علي نشر عدد كبير من الصور خلال تواجدها بالمسيرات الإحتجاجية و ذلك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” و التي وجدت تفاعل كبير من قبل مرتادي صفحتها التي تضم أكثر من 3.5 مليون شخص.

وعلى جانب أخر، قررت النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة باريس جاكسون، ابنه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، أخذ بعض الوقت من أجل إعادة ترتيب وتنظيم صحتها الجسدية والعاطفية، وذلك بحسب مصدر مقرب من الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا إلى موقع “People”.

النجمة العالمية أدرجت نفسها فى منشأة علاجية لتساعدها فى خطة العلاج واستعادة عافيتها، وذلك بحسب مصدر مقرب منها، كما أنها تتطلع إلى الخروج من هذا المكان منتعشة ومستصحة وجاهزة لبدء المشروعات الجديدة والمثيرة التى تنتظرها.