كارول سماحة تستعد لإطلاق أغنية جديدة بمستوى عالمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والمطربة اللبنانية كارول سماحة، للتعاون ولأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، حيث تعاقدت مع الشركة على إنتاج عمل غنائى كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي، من حيث الصوت والإخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية.

وعلى جانب أخر، تقوم النجمة كارول سماحة، حاليا، بوضع اللمسات الأخيرة لتصوير الأغنية التى من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن سلسلة الأعمال الفنية المتميزة التي تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لإصدارها لمجموعة من نجوم ونجمات الأغنية العربية.

وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، قد وجهت، مؤخرا، تحية للفنان المصري هشام سليم بعد إعلانه تحول ابنته “نورا” لذكر.

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كارول كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “كل الحب والإحترام للممثل القدير #هشام_سليم على جرأته بالإعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم!!!”.

الفنانة اللبنانية أضافت: “أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته.. في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء!!!”.

وكان الفنان المصري هشام سليم قد قال، خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس : “بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيا حاليا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت على طول بشك في الحكاية دي”.