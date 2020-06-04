ملكة جمال السياحة بمصر: أصبت بكورونا وهذا ما أطلبه منكم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة عام 2017، ريوان علاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كاشفة عن معاناتها مع الفيروس منذ إصابتها، مطالبة كافة المواطنين بتوخي الحذر من خطر الإصابة.

ونشرت ريوان عبر خاصية "ستوري" على إنستقرام، منشورا طويلاً شرحت خلاله كواليس إصابتها بالفيروس، قائلة: "أنا جالي کورونا وهو ده سبب اختفائي الفترة دي".

وتابعت: "اترددت كثير قبل ما أنزل وأقول وأنا بنزل الصورة مترددة وخايفة.. بس ده دوري وواجبي اني أقولكم واوعيكم حتي لو مش في مصلحتي".

وأردفت: "أنا مش هطلب منكم غير أنكم تخلوا بالكم على نفسكم لو مش خايفين علي نفسكم خافوا على أهلكم لو بتحبوهم وخايفين عليهم مناعتهم ضعيفة".

وأكملت: "إحنا كنا من الناس المحافظين جدا أنا والله ما كنت بنزل من البيت من وقت العاصفة مش بشوف قرايبي ولا يوم فطرت برة البيت في رمضان زي ما كنت بشوف صحابي كتير بيعملوا ومن مرة واحدة بس نزلنا حصل كدة".

وأشارت: "واخدين احطياطتنا لدرجة كنت ببقي نايمة والاقي مامي بترش علينا كلور وربنا يعلم، أرجوكم خلوا بالكم لو بتحبوا أهلكم وخايفين عليهم ونبي الموضوع مش هزار ومتعب أوي والله أنا بيعدي عليا أيام بموت فيها مش عارفة اتنفس.. متستهونوش أرجوكم".

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وتابعت: "أنا واثقة في کرم ربنا وعارفة أنه مش هيسبنا أبدا والله وإن شاء الله هنبقي كويسين أنا بقالي ۱۰ أيام من ليلة الواقفة وإن شاء الله فترة فترة صغيرة وهنبقي كويسين يارب إن شاء الله".

وأنهت رسالتها قائلة: "أسفة مش عارفة أرد على التليفونات مش قادرة اتكلم والله و الدكتور مانعني من الكلام كثير نبضات قلبي سريعة ومش عارفة اتنفس کویس بس والله عارفة انكم كلكم حواليا وبتحبوني انتم عيلتي الثانية وبستمد قوتي منكم وبشوف رسايلكم كلها والله.. ربنا ما يوجع قلب حد يا رب".

وتبلغ ريوان من العمر 24 عاماً، ودرست هندسة معمارية بجامعة مصر الدولية، وكانت تسعى لتحقيق حلمها لتصبح مذيعة ومصممة أزياء مشهورة تعمل على خدمة بلدها.