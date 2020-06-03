شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديد بملابس "سوبر مان" والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 شوق النجم محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، بإعلان أغنيته الجديد "كورونا".

وظهر محمد رمضان في الإعلان بملابس تشبه "سوبر مان"، مرتديا كمامة سوداء، معلقا على الفيديو قريبا الأيام المقبلة. يذكر أن محمد رمضان حقق نجاحا ساحق في السباق الرمضاني 2020، بمسلسله "البرنس".

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