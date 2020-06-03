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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الرويشد يلتقي جمهوره في أول ظهور له في الحجر المنزلي بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
يلتقي الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، جمهوره مساء غد الأربعاء مباشرةً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.
ويلتقي الرويشد مُتابعيه في تمام التاسعة من مساء غد في ظل الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، وتُعتبر المرة الأولى التي يطل بها سفير الأغنية الخليجية في لقاء لايف مع جمهوره على الإنستجرام. وعلق الرويشد على لقاءه المُرتقب مع مُتابعيه بالقول “انا مو ولهان، انا بكل وله الدنيا ألتقي فيكم“.
وكان عبدالله الرويشد قد طرح مطلع العام الحالي أغنية “سولف عليّ” من الحانه وكلمات مطيع العوني وتوزيع جورج قلته.
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