صور| هيفاء وهبي في مغامرة جوية برأس الخيمة

الأربعاء 3 يونيو 2020

صطحب المغامر العراقي كابتن طيار فريد لفتة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مغامرة جوية بالإمارات من مطار نادي الجزيرة برأس الخيمة على متن الطائرة A22 في جولة ترفيهية يؤديان معاً استعراضات جوية في سماء الإمارات.



وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد استعدت كثيراً لهذه الفعالية والتي تم تصويرها من داخل الطائرة لتكون من أهم المغامرات الجوية لها.

وتأتي تلك القفزة ضمن أعمال الكابتن فريد لفتة حامل الأرقام القياسية والمسجل في موسوعة جينيس العالمية كأحد أهم محطمي الأرقام القياسية في مجال القفز المظلي للتقارب الذي يسعى له الكابتن بين المبدعين في كافة المجالات والذي بناءاً عليه أسس مهرجانه الشهير "مهرجان أوتنابشتم الدولي للإبداع" والذي يعقد سنوياً ببغداد ويحوي مبدعين في كافة المجالات.