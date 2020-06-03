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شكرا لقرائتكم خبر عن «فيلم الأقصر» يشارك في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
يعرض فيلم الأقصر للمخرجة زينة درة والمنتج محمد حفظى في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك (من 3 وحتى 11 يوليو، حيث يعرض مع 15 فيلماً آخر في 96 دار سينما في 80 مدينة، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان صندانس السينمائي.
ويعد الـمهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري أكبر مهرجاناً سينمائياً في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948.
الأقصر من تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، ويحكي الفيلم قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقي بـصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق. بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمي.
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