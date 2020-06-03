إيما واتسون توضح موقفها من مظاهرات جورج فلويد: رأيت غضبكم

لاقت الممثلة البريطانية إيما واتسون هجوما شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفها تجاه المظاهرات الأمريكية التي نشبت في أكثر من ولاية، على خلفية قتل جورج فلويد على يد رجل شرطة.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، نشرت الممثلة المعروفة عالميا بدور "هارموني" من سلسلة "هاري بوتر"، عدة صور سوداء عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام دون تعليق أو تفسير.





ووجد كثير من متابعي الممثلة موقفها مهينًا ومتحيزًا، كونها تُعرف بنشاطها السياسي، ورغم ذلك لم تستغل المنصة العريضة التي تمتلكها في تسليط الضوء على قضية حساسة مثل العنصرية.

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واضطرت الممثلة إلى إصدار بيان اعتذار بعد الهجوم الحاد الذي لاقته في الأيام الأخيرة، وتضمن البيان: "رأيت غضبكم وحزنكم وألمكم وأنا أقف بجانبكم".

وتابعت: "هناك كثير من العنصرية سواء في الماضي أو الحاضر لم نعترف بها ولم نٌحاسب أحد عليها، تفوق وسيطرة الجنس الأبيض مازالت متوارثة حتى الآن ومن صميم المجتمع".

وذكرت خلال بيانها أنها استفادت من سيطرة البيض، وأنها ترى أن عليهم العمل بصورة أكبر وبشكل مضاعف لإيقاف العنصرية لأن ما يفعلونه حاليًا ليس كافيًا.

واختتمت الممثلة البيان بالتأكيد على استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتسليط الضوء على القضايا الحساسة ونشر الدعم من هنا فصاعدا.

