شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان حسن حسنى تكشف تفاصيل حياته المنزلية قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ماجدة حميدة، زوجة الراحل الفنان حسن حسنى: "إنه كان يحب البيت ويساعدنا فى كل الأعمال المنزلية، وكنا نستيقظ على صوت الشنيور الذى يستخدمه فى الأعمال المنزلية".

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن حسن كان ديمقراطيا فى المنزل ومتواصل معنا دائما، مضيفة أن حسن لم يتعامل مع أبنائى بأى تمييز وأنا الزوجة الثالثة فى حياته، مؤكدة أنها كانت تشارك فى التكريمات وكان كوميديا ولديه دقة الملاحظة بيننا فى المنزل.

وتابعت أن حسن كان يستطيع تقمص كل الشخصيات، وإنعام محمد على قالت لى: "إن زوجك أعظم ممثل فى مصر"، مضيفة أن حسن كان يرفض أداء البروفات فى أعماله الدرامية.

النجم الكبير ابن حى القلعة والذى توفى عن عمر ناهز 89 عامًا ولد فى 19 يونيو 1936 وبدأ حياته الفنية فى الستينيات فى المسرح، وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث.

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ثم عمل بمسرح جلال الشرقاوى لمدة 10 سنوات تقريبا وكانت بدايته فى السينما فى دور صغير بفيلم الكرنك 1975 ولم تطرق الشهرة أبوابه إلا بعد دوره فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا.

ليقطع بعدها مشوارا فنيا حافلا بالإبداع ومثلما كان قادرا على إضحاك الجميع كان أقدر على إبكائهم فلا تكاد تصدق أن الوالد المشرد فى مسلسل رحيم!

هو نفسه "ضبش الحرامى" فى "غبى منه فيه" والأب الكوميدى فى عسكر فى المعسكر ويا أنا يا خالتى وعم باخ فى اللمبى هو نفسه ركبة القرداتى المطحون فى فيلم سارق الفرح والصول شرابى فى المال والبنون.

والضابط فهيم فى فيلم البرىء والأستاذ وفائى الفنان صاحب المبادئ فى أرابيسك وغيرها من عشرات الأعمال الأخرى فقد ظل نهر إبداعه يتدفق لآخر لحظة بعدما شارك فى الموسم الرمضانى الماضى فى مسلسل سلطانة المعز ليترك لنا تاريخا فنيا لن ينسى فوداعًا حسن حسنى وشكرا على إسعادنا.