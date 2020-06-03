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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هنا الزاهد بين الماضى والحاضر والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن الزاهد انطلقت هي وفريق فيلم "الغسالة" لاستئناف التصوير داخل أحد المصانع بمنطقة حلوان، بعد توقف تصوير منذ شهر تقريباً للوقاية من فيروس كورونا، حيث صور أبطال الفيلم أغلب مشاهدهم قبل انتشار الفيروس، ويتبقى لفريق العمل حوالى أسبوع من التصوير استعداداً لطرحه، وتدور أحداثه حول عمر، الذى يحاول استخدامها للتخلص من الشوائب التى تمنعه من الارتباط بحب حياته.
فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب.
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