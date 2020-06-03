شكرا لقرائتكم خبر عن هاري ستايلز ملتزم بالكمامة والقفازات أثناء مشاركته في مظاهرة مناهضة العنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم هاري ستايلز في مظاهرات لوس أنجلوس المناهضة للعنصرية بعد مقتل جورج فلويد علي يد عناصر من الشرطة في ولاية مينيسوتا، وظهر هاري ملتزما بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، حيث دعا إلى العدالة بشأن مقتل فلويد وهو غير مسلح ومكافحة العنصرية.

من جانب أخر شارك أكثر من 25 مليون شخص في حملة #BlackoutTuesday على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر المربعات السوداء على انستجرام، وذلك احتجاجا على وفاة جورج فلويد، وهو رجل أمريكى من ذوى البشرة السوداء غير مسلح قتل علي يد عناصر الشرطة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء امس الثلاثاء، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

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وتشهد المدن الأميركية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى.

وفى ذات السياق أعلنت قيادة شرطة واشنطن عن اعتقال أكثر من 300 شخص بسبب انتهاكهم حظر التجوال، ومشاركتهم فى "أعمال الشغب والسطو" الليلة الماضية فى العاصمة.