شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لحكم حبس أحمد الفيشاوى لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا والان مع تفاصيل الخبر
وعلى هامش تلك الخلافات الأسرية يواجه الفنان أحمد الفيشاوى انتقادات عديدة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور، ما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخرًا ضد الفيشاوى، احتفاله بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها وهو يحتفى بهذه المناسبة السعيدة معها بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا.
وقررت محكمة جنح الدقى، اليوم الأربعاء، قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة. يتيح القانون للفيشاوى إجراء استئناف آخر درجة خلال 10 أيام، بعدها سيتم تأييد الحكم بحبسه سنة إذا لم يدفع نفقة ابنته.
وقال المحامى شعبان سعيد، وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوى "لينا"، إنه يتوقع سداد الفيشاوى نفقة ابنته تجنبا لحبسه وكل ما يفعله الآن مماطلة منه ليس أكثر ليستفيد من الإجراءات القانونية بدافع "العند".
وناشد المحامى شعبان سعيد الفنان أحمد الفيشاوى بسداد النفقة وألا يعاند فى مصلحة ابنته خاصة أنه ثرى – بحسب وصفه – وهى ابنته الوحيدة حتى الآن.
وقالت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوى، إنهم يستعدون لإعداد مذكرة للاستئناف على الحكم الصادر بحبس موكلها من محكمة جنح الدقى، والذى تم تأييده فى المعارضة، أمام محكمة الجنح المستأنفة. مضيفة أنهم سيقومون بالاستئناف على الحكم فى غضون 10 أيام من تاريخ صدوره، وهى المدة القانونية لذلك.
وفى 29 يناير قال المحامى شعبان سعيد وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوى "لينا" إنه سيتقدم بطلبات لوزارة الداخلية بسرعة القبض على الفنان أحمد الفيشاوى لتنفيذ الحكم الصادر ضده وذلك بعد مدهم بعناوينه المختلفة.
وأضاف المحامى فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه يتوقع أن ينصاع الفيشاوى للحكم ويسدد المطلوب منه بجانب كفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بـ 20 ألفا تعويض و50 جنيه للمحاماة والمصاريف.
وردت ثناء لحظى المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوى، تعليقا على طلب القبض على أحمد الفيشاوى، قائلة إن الحكم الصادر بحبس موكلها للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا غير نهائى، ومنعدم لعدم إعلانه به.
وتابعت فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم الإعلان فى مكان قديم لم يعد موكلها مقيم فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث.
وأضافت محامية أحمد الفيشاوى، أنهم لم يحضروا الجلسة وبالتالى لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة لإثبات صحة الموقف القانونى لموكلها. وتابعت أنهم يستعدون للمعارضة على الحكم الصادر ضد موكلها، وتقديم ما يفيد صحة موقفه القانونى.
وذكرت "ثناء" أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.
وفى 4 فبراير من العام الجارى صدر قرار بنظر محكمة جنح الدقى فى جلسة 11 مارس المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.
وفى 11 مارس حجزت محكمة جنح الدقى المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا الحكم فى جلسة 25 مارس الجارى.
وفى 31 مارس قررت محكمة جنح الدقى تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ لجلسة 15 أبريل إداريًا.
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