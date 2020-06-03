شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تدعو للفنانة رجاء الجداوى: "الله يشفى ست الطيبات.. عافاكى الله ياغاليتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الفنانة أصالة بالشفاء العاجل للفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد أنباء أمس عن تدهور صحتها، عقب إصابتها بفيروس كورونا، حيث تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية. وكتبت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تويتر: "الله يشفي ستّ الطيّبات.. القلّب النّقي والرّوح الحلوة.. عافاكي الله ياغاليتنا والقدوة رجاء الجداوي".



أصالة

من جانب آخر، قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنانة القديرة رجاء الجداوى مستقرة بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، مضيفا: "أطمئن كل زملاء وجمهور الفنانة بأن حالتها مستقرة وغير صحيح بما يتردد بشأن وفاتها".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن نقابة المهن التمثيلية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا، مضيفا: الفنانة دلال عبد العزيز موجهة دعوة لكل الممثلين الصلاة لرجاء الجداوى والدعاء لها".

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وكان الدكتور أشرف زكى كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتى تتلقى العلاج فى مستشفى العزل بالإسماعيلية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، قائلا: "الناس تفرغت لرجاء الجداوى وبطمن كل الناس من محبيها وزملائها وهي بخير وحالتها تتحسن، وإن شاء الله تعود للجمهور".

وأضاف أشرف أن التسجيل الصوتي الذى خرج للفنانة، كان معه شخصياً، موضحا أن صوتها كان متعباً بسبب وجودها في المستشفى وهذا أمر طبيعي.

وعن دخولها العناية المركزة، أكد أشرف زكي أنه في اعتقاده أن مستشفى العزل هي عناية مركزة ولكن تحدثت مع الطبيب، وأكد أنها ليست في حالة خطرة، معزياً الفنان علي عبد الرحيم، والذى توفى عصر اليوم الثلاثاء.