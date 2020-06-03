شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تكون الصداقة.. دلال عبدالعزيز تدعو لصلاة التوسل من أجل رجاء الجداوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز لصلاة ركعتين توسل ورجاء إلى الله بنية شفاء الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى. وقالت دلال عبدالعزيز فى رسالة صوتية أرسلتها إلى أصدقائها الفنانين وجروب أبناء فنانى الزمن الجميل منذ قليل: "عايزين النهاردة بإذن الله ما بين الساعة 9، و10 مساء نصلى ركعتين لله اسمهم ركعتين توسل ورجاء لشفاء رجاء الجداوى بإذن الله وكلنا فى توقيت واحد". وتابعت: "واللى يقدر بعدها يقرأ سورة يس لأن سورة يس لما قرأت له وربنا يشفيها ويعافيها رجاء ويجعله فى ميزان حسناتكم كلكم".

ومن المعروف عن الفنانة دلال عبدالعزيز أنها ترتبط بعلاقات طيبة مع كل الوسط الفنى وتحظى بمحبة الجميع لما تتمتع به من روح الود والمجاملة ومساندة الجميع فى كل المناسبات، فلا يفوتها واجب عزاء أو زيارة مريض او السؤال عن كل زملائها، كما تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة رجاء الجداوى.

وشهدت الساعات الماضية عدم استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى، بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، وخرجت أميرة ابنتها وأوضحت على حسابها بموقع فيس بوك حيث كتبت: "ماما في الرعاية المركزة.. ولكن الحمد لله لم تفقد الوعي.. وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء"، كما كتبت أميرة أيضاً منذ قليل: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي بقول أهوه للمرة الثانية.. ادعولها بالشفاء هي وكل مريض".