شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا.. وابنه ياسين: بطلوا شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد السقا عن إجرائه وزوجته الإعلامية مها الصغير تحليل PCR للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر خاصية الاستورى على حسابه الرسمى: أنا وزوجتى بخير الحمد لله.. التحليل طلع وكله تمام.. وربنا يشفى كل من أصيب".

من جانبه أكد ياسين جونيور، ابن النجم أحمد السقا فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الشائعات أن التى أطلقها البعض بإصابة والدى ووالداتى بفيروس كورونا المستجد ليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا يتصيدون حتى فى المرض، معربا عن أسفه عما يحدث بسبب مرض الناس.

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وأشار ياسين جونيور إلى أن والديه النجم أحمد السقا والإعلامية مها الصغير قد خضعا للتحاليل، والنتيجة الحمد لله سلببة، وأصر السقا على إجراء التحاليل للتأكد من سلامة عائلته، خاصة بعدما أصيبت الإعلامية دينا حويدق وهى زميلة زوجته فى البرنامج الذى يقدمانه على قناة cbc.

يشار إلى أن النجم أحمد السقا ينتظر عرض فيلم "العنكبوت"، ويشارك فى بطولته منى زمى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.