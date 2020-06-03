شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء يؤجل حبس أحمد الفيشاوى فى قضية نفقة ابنته "لينا"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار محكمة جنح الدقى، بتأييد حبس الفنان أحمد الفيشاوى سنة ‏للامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا"؛ والذى صدر اليوم الأربعاء، يتيح ‏القانون للفيشاوى إجراء استئناف آخر درجة خلال 10 أيام، بعدها سيتم ‏تأييد الحكم بحبسه سنة إذا لم يدفع نفقة ابنته.‏

وقال المحامى شعبان سعيد وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوى "لينا" إنه ‏يتوقع سداد الفيشاوى نفقة ابنته تجنبا لحبسه وكل ما يفعله الآن مماطلة ‏منه ليس أكثر ليستفيد من الإجراءات القانونية بدافع "العند".‏

وناشد المحامى شعبان سعيد الفنان أحمد الفيشاوى بسداد النفقة وألا يعاند ‏فى مصلحة ابنته خاصة أنه ثرى – بحسب وصفه – وهى ابنته الوحيدة ‏حتى الآن .‏

وكانت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع أحمد الفيشاوى، قالت فى تصريحات ‏لـ"الخليج 365"، إنه جرى إعلانهم فى القضية فى مكان قديم لم يعد موكلها ‏مقيمًا فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارًا رسميًا من أجل إعلان موكلها ‏على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث‎.‎

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وأضافت محامية أحمد الفيشاوى، أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، ‏وبالتالى لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف ‏القانونى لموكلها‎.‎

وذكرت "ثناء"، أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد ‏الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن ‏معاناته نتيجة تحريض لينا عليه. ‏