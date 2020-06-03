شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء يؤجل حبس أحمد الفيشاوى فى قضية نفقة ابنته "لينا" والان مع تفاصيل الخبر
وقال المحامى شعبان سعيد وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوى "لينا" إنه يتوقع سداد الفيشاوى نفقة ابنته تجنبا لحبسه وكل ما يفعله الآن مماطلة منه ليس أكثر ليستفيد من الإجراءات القانونية بدافع "العند".
وناشد المحامى شعبان سعيد الفنان أحمد الفيشاوى بسداد النفقة وألا يعاند فى مصلحة ابنته خاصة أنه ثرى – بحسب وصفه – وهى ابنته الوحيدة حتى الآن .
وكانت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع أحمد الفيشاوى، قالت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه جرى إعلانهم فى القضية فى مكان قديم لم يعد موكلها مقيمًا فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارًا رسميًا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث.
وأضافت محامية أحمد الفيشاوى، أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالى لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانونى لموكلها.
وذكرت "ثناء"، أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.
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