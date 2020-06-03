شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد : دويتو "بيتعملي 100 حساب" مع شاكوش مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم أحمد سعد طرح دويتو أغنية "بيتعملى 100 حساب" الذى يجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش والمقرر طرحه خلال الاسبوع المقبل .

سعد قال فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدويتو سوف يكون مفاجأة للجميع ويقدمه بشكل مختلف عن أعماله السابقة وكلماته ذات معنى دون اسفاف، ويحمل العديد من المفاجآت، مشيرا انه سعيد بالغناء مع حسن شاكوش الذى يتميز بصوت قوى .

أغنية "بيتعملى 100 حساب" من ألحان أحمد سعد وكلمات محمود خليفة، وتوزيع إسلام شيبسي ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وعدد من القنوات الفضائية .

وكان قد طرح أحمد سعد مؤخرا عبر قناته على يوتيوب جزء من الاغنية التى تجمعه بالمطرب حسن شاكوش معلقا عليه: "قريبا"، دون الإعلان عن أى تفاصيل حتى الآن.

Advertisements

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.