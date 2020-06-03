شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رحاب الجمل تخلع عباءة الشر فى "البرنس" بـ"فوتوسيشن" "رقيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة رحاب الجمل خلع عباءة شخصية "عبير" الشريرة فى مسلسل "البرنس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من خلال الخضوع لجلسة تصوير هادئة ورقيقة كشفت عنها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وانستجرام ولاقت اعجاب المتابعين، خاصة وأنها ظهرت فى الصور بشكل مغاير تماماً عن المسلسل.

وقدمت رحاب الجمل شخصية "عبير" أخت محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" واتسمت الشخصية بالشر والعدوانية حيث اشتركت مع إخوتها فى التخطيط لقتل أخيهم رضوان وهو عائلته، بل وأنها طوال الوقت تقترح أفكاراً شيطانية وكل ما يدور فى ذهنا هو القتل، ولاقت الشخصية تفاعل وغضب كبير من المتابعين على السوشيال ميديا بسبب هذه التصرفات خاصة فى ظل التعاطف مع شخصية البطل.



رحاب الجمل

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

وظهرت رحاب فى رمضان الماضى بمسلسل ثان وهو "2 فى الصندوق" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله ومحمود البزاوى وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.



رحاب الجمل

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رحاب الجمل



رحاب الجمل



رحاب الجمل



رحاب الجمل