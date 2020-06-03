شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. محمد رمضان يكشف عن كواليس كليبه الجديد "كورونا فيروس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو جديد له، من وراء كواليس تصوير كليبه الجديد "كورونا فيروس" المقرر عرضه خلال الأيام القادمة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. ونشر رمضان مقطع فيديو من بروفة رقصات الكليب الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب "البروفة النهائية لكليب كورونا، انتظروه في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح".

ونشر رمضان أمس مقطع فيديو ظهر من خلاله مرتديا زيا شبيها بملابس شخصية باتمان، قائلاً: "طب يلا لينك القناة على البايو اشترك وخليك أول واحد يشوف كليب كورونا فيروس في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وظهر من خلال الفيديو بعض كلمات كليب الأغنية، حيث قال من خلالها: "أنا البرنس.. أنا جنتل مان.. كمامة بلبس وكلبظ كمان سلامى من بعيد من غير أحضان.. كورونا فيروس أنا كدا في أمان".

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وعرض لمحمد رمضان فى موسم دراما رمضان الماضى مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.