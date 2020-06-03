شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى مهرجان كان السينمائى.. السيرة الذاتية لمؤلف فيلم "سعاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي، من قليل، عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة في الدورة الـ 73 الجديدة من المهرجان السينمائي الشهير، والتي من ضمنها فيلم "سعاد" للمخرجة المصرية آيتن أمين والمؤلف محمود عزت، وهو ما يعد أحد الإنجازات السينمائية المصرية بعد منافسات شرسة مع أفلام عالمية.

الكاتب والمؤلف محمود عزت شارك في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية من أهمها فيلم 69، ومسلسل الآنسة فرح الذي عرض في ديسمبر الماضي، ويشارك حالياً في كتابة مسلسل "ما وراء الطبيعة" مع المخرج عمرو سلامة، المقرر عرضه عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، بالإضافة إلى مشاركته مع فريق عمل برنامج الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الذي حقق نجاحا كبيراً.

فيلم "سعاد" يستكمل المسيرة الفنية للأعمال السينمائية المصرية المشاركة في مهرجان كان، والتي بدأت بمشاركة فيلم "دنيا" للمخرج محمد كريم الذي شارك في دورة المهرجان عام 1946، ومن ثم أفلام "ابن النيل" و"صراع في الوادي" للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، اللذين شاركا في الدورة الـ 1952 و1954، وفيلم "ليلة غرام" للمخرج الكبير أحمد بدرخان الذي عرض عام 1952.

وكانت آخر الأفلام المصرية المنضمة لقائمة ترشيحات مهرجان كان السينمائي فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي الذي شارك عام 2018 في المهرجان. وكان القائمون على المهرجان قد أعلنوا أن بعض الأفلام التي كان من المتوقع عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي قبل إلغائه بسبب كورونا ستعرض بالمهرجان العام المقبل، ومن المقرر أن تأخذ الأفلام التي تم اختيارها رسميا في عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيري خلال المؤتمر الصحفى إلى أن التنوع كان الهدف الأساسي من هذه الدورة.