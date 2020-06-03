شكرا لقرائتكم خبر عن منهم فيلم مصرى.. قائمة أفلام كان مقررا عرضها بمهرجان كان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020 تلك الدورة التى تم إلغاؤها، بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19" عن الأفلام التى كان من المقرر أن تعرض خلال دورة هذا العام، ومن بين هذه الأفلام الفيلم المصرى "سعاد" للمخرجة أيتن أمين. وضمت قائمة الأفلام: · “The French Dispatch,” Wes Anderson · “Summer of 85,” François Ozon · “True Mothers,” Naomi Kawase · “Lover’s Rock,” Steve McQueen · “Mangrove,” Steve McQueen · “Druk (Another Round),” Thomas Vinterberg · “Peninsula,” Sang-ho Yeon · “ADN,” Maïwenn · “Soul,” Pete Docter · “Ammonite,” Francis Lee · “Falling,” Viggo Mortensen · “Broken Keys,” Jimmy Keyrouz · “Truffle Hunters,” Gregory Kershaw and Michael Dweck · “Aya and the Witch,” Goro Miyazaki · “Limbo,” Ben Sharrock · “Heaven,” Im Sang-soo · “Last Words,” Jonathan Nossiter · “Des Hommes,” Lucas Belvaux · “Passion Simple,” Danielle Arbid · “Good Man,” Marie-Castille Mention Schaar · “The Things We Say, the Things We Do,” Emmanuel Mouret · Souad ..’Ayten Amin · “John and the Hole,” Pascual Sisto · “Limbo,” Ben Sharrock Advertisements · “Here We Are,” Nir Bergman · “Rouge,” Farid Bentoumi · “Sweat,” Magnus von Horn · “Teddy,” Ludovic and Zoran Boukherma · “Un médecin de nuit,” Elie Wajeman · “Enfant Terrible,” Oskar Roehler · “Nadia, Butterfly,” Pascal Plante · “Pleasure,” Ninja Thyberg · “Slalom,” Charlène Favier · “Casa de Antiguidades,” João Paulo Miranda Maria · “Ibrahim,” Samuel Gueismi · “Gagarine,” Fanny Liatard, Jérémy Trouilh · “16 Printemps,” Suzanne Lindon · “Vaurien,” Peter Dourountzis · “Garçon chiffon,” Nicolas Maury · “Si Le Vent Tombe,” Nora Martirosyan · “On the Way to the Billion,” Dieudo Hamadi · “9 Days at Raqqa,” Xavier de Lauzanne · “Cévennes,” Caroline Vignal · “French Tench,” Bruno Podalydès · “Un Triomphe,” Emmanuel Courcol · “Le Discours,” Laurent Tirard · “L’Origine du Monde,” Laurent Lafitte · “Flee,” Jonas Poher Rasmussen · “Eight and a Half,” Ann Hui, Sammo Kam-Bo Hung, Ringo Lam, Patrick Tam, Johnnie To, Hark Tsui, John Woo, Woo-Ping Yuen المفاجأة التى أعلن عنها القائمون على المهرجان أن بعض الأفلام التي كان من المتوقع عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي قبل إلغائه بسبب كورونا ستعرض بالمهرجان العام المقبل، ومن المقرر أن تأخذ الأفلام التي تم اختيارها رسميا في عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيري خلال المؤتمر الصحفى إلى أن التنوع كان الهدف الأساسي من هذه الدورة.

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