شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك مكمل فى سكتك".. سامح حسين يكشف أول دور له على مسرح الجامعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو جديد يحث على التفاؤل، كشف الفنان سامح حسين عن أول أدواره بإحدى المسرحيات على مسرح الجامعة، الذى كان عبارة عن سطرين فقط، موضحا ضرورة التمسك بالأهداف وعدم الاستسلام إلى الإحباط.

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قال سامح حسين خلال فيديو عبر حسابه بموقع تويتر: "الكتاب ده فيه مسرحيتين أول مسرحية ألحان مجيدة، وده كانت أول مسرحية أنا مثلتها في حياتى في أول جامعة كلية الحقوق بجامعة عين شمس".



الفنان سامح حسين

وأوضح سامح حسين أن دوره كان قصير جدا، عبارة عن سطرين فقط في العمل الفني، قام بوضع علامة بقلم عليهما، كما استشهد بأبيات من أشعار الشاعر طارق على، قائلاً: "في النهاية أحب أن أقول على رأى الشاعر صديقى مؤلف أشعار مسرحية المتفائل آخر مسرحية لى على المسرح القومى.. الرحلة مهما تطول عليك خليك مكمل سكتك.. طول ما الهدف أدام عنينيك عمر الظروف ما هتحبطك".

من جانب آخر، كان الفنان النجم سامح حسين حل ضيفا على ثانى حلقات البرنامج الجديد "راجل و2 ستات"، من تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة هيدى كرم.