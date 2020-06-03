شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة المصرية آيتن أمين تشارك فى مهرجان كان السينمائى بفيلم "سعاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مهرجان كان السينمائي، عن مفاجئة في دورتها الجديدة لعام 2020، وهو انضمام المخرجة المصرية آيتن أمين، بفيلمها "سعاد SOUAD " للقائمة النهائية للأفلام المختارة فى الدورة 73 الملغاة بسبب تفشى فيروس كورونا.

وظهرت المخرجة المصرية وسط قائمة الترشيحات للدورة الجديدة من المهرجان السينمائي، والتي شهدت الكثير من المخرجين العالميين والعرب، لتزين القائمة بفيلمها المصري "سعاد".

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وفى تصريحات سابقة لـ تيرى فريمو، المفوض العام للمهرجان فى تصريحات سابقة أن المهرجان يدعم بشدة دور السينما وصناعاتها المهددة وأن فى الفترة المقبلة يجب إعادة البناء وتأكيد على والوحدة والتضامن.

من جانب آخر أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020 الذى تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذى عادة يقام على هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 إلى 26 يونيو لإقامته على الانترنت وذلك لدعم المهنيين فى صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمى من إدارة المهرجان ففى هذه الأوقات الصعبة التى يتعرض لها كوكب الأرض بأكمله، وفى وجهات النظر الهشة التى تتشكل لعالم السينما، أعلنت إدارة المهرجان أنه لا يمكن هجر الميدان فى هذا التوقيت الصعب.