شكرا لقرائتكم خبر عن ستيف ماكوين المخرج الأسوأ حظا فى 2020.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المخرج العالمى ستيف ماكوين ليس لديه الحظ الكافى خاصة هذا العام، فقد أعلن، منذ قليل، القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولي لعام 2020 والذى تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا "COVID-19" الذى يهدد العالم عن الأفلام التى كان من المقرر أن تعرض رسميا بالمهرجان، وكان لماكوين فيلمان هذا العام، الأول هو "Lover’s Rock"، والثانى هو "Mangrove".

من جهة أخرى، كشف بيار ليسكور رئيس مهرجان كان السينمائى، وتييرى فريمو المندوب العام للمهرجان، أنه من المقرر أن تنال الأفلام التى تم اختيارها رسميا فى عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك فى محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيرى خلال المؤتمر الصحفى أن التنوع كان الهدف الأساسى من هذه الدورة.

ويعرض عدد قليل من الأفلام التى كان من المتوقع عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى، فى النسخة المقبلة من المهرجان عام 2021.