بعد إجرائهما تحليل "كورونا".. أحمد السقا: "أنا وزوجتي بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

طمأن الفنان أحمد السقا محبيه وجمهوره على الحالة الصحية له ولزوجته الإعلامية مها الصغير، بشأن إصابتهما بفيروس "كورونا".

ونشر السقا، عبر حسابه على "إنستجرام"، من خلال خاصية الإستوري: "أنا وزوجتي بخير الحمد لله، والتحليل طلع وكله تمام الحمد لله وربنا يشفي كل من أصيب".

وجاء ذلك بعد إصابة الإعلامية دينا حويدق بفيروس "كورونا"، وكانت مها الصغير من المخالطين لها، إذ تتشاركان في تقديم برنامج "its show time" على قناة cbc.