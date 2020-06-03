فيلم مصري ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان في دورته الملغاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشف مهرجان كان السينمائي، عن اختياراته الرسمية لدورته الـ73، والتي تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان ضمن هذه الاختيارات، الفيلم المصري "سعاد" إخراج اَيتن أمين، الذي حاز على جائزة التطوير بمهرجان الجونة في دورته الماضية.

ويعد الفيلم ثاني تجربة روائية طويلة لاَيتن بعد فيلم فيلا 69، بطولة خالد أبو النجا، والذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان أبو ظبي السينمائي.

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وقد تفاعل عدد كبير من صناع السينما مع هذا الخبر، حيث وصفه المخرج يسري نصر الله بالرائع، كما حرص على تهنئة مخرجته اَيتن أمين.

أيضا المخرج شريف البندراي، نشر بوستر الفيلم عبر "تويتر"، وعلق قائلًا: "أخيراً خبر حلو! الفيلم المصري "سُعاد" تم قبوله في المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام، من إخراج أيتن أمين، وتأليف أيتن أمين ومحمود عزت. ألف مبروك لتيتي وحوده والله فرحتونا"

الفيلم تدور أحداثه في ساعة ونصف، ويقوم ببطولته مجموعة من الوجوه الجديدة، ويشارك في إنتاجه المنتجة التونسية درة بوشوشة إلى جانب مارك لطفي ومحمد حفظي.