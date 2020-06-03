فيديو| بالكمامة.. محمد رمضان يكشف عن البروفة النهائية لكليب "كورونا فيروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من "البروفة النهائية"، لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، المقرر طرحها خلال أيام عبر موقع "يوتيوب". وظهر رمضان خلال الفيديو بالكمامة، أمام الراقصات، أثناء التدريب على رقصة الكليب. وعلق "رمضان"، على الفيديو عبر حسابه بـ"إنستجرام": "البروفة النهائية لكليب كورونا إنتظروه في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب". محمد رمضان شارك في رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس"، بطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

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