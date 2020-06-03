رانيا محمود ياسين تكشف عن نصيحة والدها قبل العمل مع الزعيم في "فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "فلانتينو"، مع الزعيم عادل إمام.

وكشفت "رانيا"، عن نصيحة والدها لها قبل قبول دورها بالمسلسل، مؤكدة إنه شجعها للإقبال على هذه الخطوة، خاصة مع شعورها ببعض القلق تجاه المشاركة في العمل.

وأضافت "رانيا"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة": "سألت بابي قولتله جايلي دور في مسلسل مع الاستاذ عادل إمام وخايفة جدًا، فقال وافقي طبعا الشغل مع مع عادل إمام بيجيب النجاح وبيجيب التألق عادل إمام وش الخير".

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وتابعت: "طبعا عادل إمام نجومية كبيرة جدًا وأكيد هستفيد منها لما الناس تشوفني في مسلسله".

مسلسل "فلانتينو"، عرض في رمضلن المنقضي، بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.