بينها "Thor وAutomata".. أبرز أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه، في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم Thor: Ragnarok، إنتاج عام 2017، بطولة توم هيدليستون، بينيديكت كامبرباتش، إدريس إلبا، كيت بلانشيت، تأليف كريس كايل، ومن إخراج تايكا وايتيتي.

تدور قصة الفيلم حينما يُسجن ثور في الجانب الآخر من الكون، ويجد نفسه في سباق مع الزمن للتصدي لراجناروك وإيقاف مخطط يهدف إلى تدمير عالمه وإنهاء الحضارة الأسجاردانية، ويصبح تحت رحمة تهديد مطلق جديد لا يعرف الرحمة.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، تعرض القناة فيلم الخيال العلمي Automata، إنتاج عام 2014، بطولة أنتونيو بانديراس، ميلاني جريفيث، روبرت فوريستر.

تدور أحداث الفيلم حول وكيل تأمين يحقق في سلسلة قضايا غير عادية تتعلق، على ما يبدو، بروبوتات تعاني من عيوب في التصنيع، وسرعان ما ينجرف نحو مغامرة خطيرة.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم Aloha، إنتاج عام 2015، بطولة برادلي كوبر، إيما ستون، بيل موري، إخراج كاميرون كرو.

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تدور أحداث الفيلم حول متعهد عسكري شهير يعود إلى الموقع الذي شهد أعظم انتصاراته حيث برنامج الفضاء الأمريكي في هونولولو، ويقع بشكل غير متوقع في حب ضابطة في سلاح الجو المسؤولة عن مراقبته.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Crazy Stupid Love، إنتاج عام 2011، بطولة ستيف كارل، جوليان مور، إيما ستون، ماريسا تومي، كيفين بيكن.

تدور أحداث الفيلم عندما يكتشف "كال" خيانة زوجته له ويرغب بالانفصال عنها، يذهب إلى حانة حيث يلتقي بشاب لعوب يدعى جاكوب الذي يقوم بدوره بتقديم خيارات أخرى له: نساء جميلات، مشروبات رجولية ومظهر أنيق.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً فيلم free fire، إنتاج عام 2016، بطولة شارلتو كوبلي، أرمي هامر، بري لارسون، إخراج بن ويتلي.

تدور أحداث الفيلم في بوسطن عام 1978، إذ يتحول اجتماع يدور داخل مستودع مهجور بين عصابتين إلى تبادل إطلاق نار ولعبة من أجل البقاء.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم Phata Poster Nikhla Hero، إنتاج عام 2013، بطولة شاهيد كابور، إليانا دي كروز، إخراج راجكومار سانتوشي.

تدور قصة الفيلم، عندما يطمح "فيشواز" بأن يصبح ممثلا، وفي يوم من الأيام وبينما يقوم بجلسة تصوير بزي محقق، يتم نشر صورته بالخطأ على أنه محقق فعلا، فتقوم أمه الفخورة بالسفر لمومباي لرؤيته، ولا يجد فيشواز خيارا حينها سوى الاستمرار بالتظاهر بأنه شرطي كي لا يفطر قلبها.