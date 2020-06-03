تراند اليوم : شاهد.. فنانة مصرية تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة المصرية رحمة، حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد هي وجميع أفراد عائلتها.

وكتبت المطربة رحمة، عبر حسابها صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة:” أنا وأهل بيتي جميعًا عندنا كورونا، والدواء غير موجود في أي مكان، وديه صيدلية الإسعاف، ولا 105 ولا أي حاجة خالص من اللي بنسمعها في التلفزيون ديه حقيقة، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ولم تكن المطربة رحمة هي وحدها التي أصيبة من نجوم الغناء بفيروس كورونا، ولكن خلال الأيام الماضية، أعلنت المطربة نهال نبيل، أيضًا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، هي ووالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتعد “رحمة” الحالة رقم 3 في الوسط الفني المصابة بالفيروس، حيث كانت الأولى هي الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي أعلن إصابتها في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وحاليًا تم نقلها إلى العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية، ووضعها على جهاز تنفس لمساعدتها على التنفس، وذلك جعل رواد التواصل الاجتماعي يظنون أنها توفت، مما جعل تلك الشائعة تزداد في الانتشار خلال الساعات الماضية.

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يشار إلي أن المطربة رحمة، خلال عام 2019، قررت العودة مرة أخرى إلى الغناء، خاصة في ظل بعدها خلال السنوات الماضية عن تقديم أي ألبومات غنائية، حيث قدمت خلال سنوات عملها في مجال الغناء ثلاث ألبومات غنائية، وقامت بتصوير 6 أغاني منهم على طريقة الفيديو كليب في أكثر من دوله حيث تم تصوير الـ 6 كليبات في كلا من لبيان وتركيا وأسبانيا، ويعد أخر أعمالها الغنائية كانت مع شركة ميلودي وهاي كوالتي.



