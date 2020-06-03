سيرين عبدالنور تطالب متابعيها تكثيف الدعاء لـرجاء الجداوي

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة للفنانة رجاء الجدواي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وذلك بعد تراجع الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي ونقلها إلى الرعاية المركزة، تطالب بتكثيف الدعوات للفنانة القديرة. للفنانة القديرة. وكتبت "سيرين": "الله يحميكي ويشفيكي وتقوميلنا بالسلامة، من قلبي بدعي وبطلب من الكل يصلي ويدعي ترجعي بصحتك وأحسن من قبل ". ". يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس "كورونا"، وتأكد إصابتها تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وكانت ابنتها أميرة مختار هي أول من أعلنت الخبر.

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