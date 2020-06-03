فيديو.. محمد رمضان في البروفة النهائية لكليب كورونا فيروس

نشر النجم محمد رمضان فيديو البروفة النهائية لكليب كورونا فيروس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". من المقرر طرح كليب كورونا فيروس خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتناول الكليب الإجراءات الاحترازية من الفيروس، والأزمة التى تمر بها البلاد بسبب هذا الفيروس وتكون رسالة مهمة لجمهوره لتتبع الوقاية لعدم انتشار الفيروس، وذلك عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. انتشار الفيروس، وذلك عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements شاهد من هنا يذكر أن النجم محمد رمضان طرح أخيرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، وحقق الكليب نسبة مشاهدات بلغت الـ 105 ملايين مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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