النجم محمد هنيدي ينفي تدوينة مفبركة منسوبة له

أثارت تدوينة مزيفة للفنان محمد هنيدي تهاجم دولة الكويت، ضجة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حتى نفى الفنان محمد هنيدي ما أشيع حول مهاجمته للكويت، مؤكدًا أن التدوينة المتداولة مفبركة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق. على الإطلاق. وقال "هنيدي" خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر" مساء اليوم: "التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين أنفي تويتة.. كان ممكن تدخل Advertisements وتشوف حسابي". وتشوف حسابي". وفي سياق آخر، قرر المخرج شريف عرفة تأجيل البدء فى تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى فى الفترة الحالية، حيث كان مقررًا بدء تصوير المشاهد الأولى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب اجراء محمد هنيدى عملية قسطرة فى القلب ومنعه الأطباء من النزول تماماً فى الوقت الحالى.

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