تامر كرم لـ "الوفد": المسرح الخاص يحتاج مساعدات من الدولة لتضرره من أزمة كورونا

قال المخرج تامر كرم، ان إغلاق المسرح للحد من انتشار فيروس كورونا جعله يتسبب في الكثير من الخسائر نظرا لان المسرح ينقسم الي قطاع عام وخاص، وأضاف ان القطاع الخاص تأثر بشكل كبير بعد انتعاشه مؤخراً لاستقبال عدد كبير من النجوم.

وأكد كرم في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد

"ان المسرح تأثر من أزمة فيروس كورونا بشكل غير طبيعي مثل النشاط السياحي.

وعن عودة المسرح بتخفيض عدد الجمهور قال :" ستكون بارقة امل وخطوة جيدة لعودة المسرح مرة أخرى ولكنها سوف تسبب خسارة بالنسبة للقطاع الخاص لأنه لابد

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ان يكون كامل العدد بشكل دائم نظرًا لإعتماده على التسويق بشكل جيد جداً، بالإضافة إلى ذلك فإن تذركته عالية الثمن".

وتابع :" كما أن القطاع الخاص حاليا يحتاج لمساعدات من الدولة لتضرره، وذلك نظرًا لوجود عشرات المهن خلف المنتج المسرحي تم ايقاف عملهم بعد اغلاقه".

وأضاف : "اما بالنسبة للقطاع العام فهو لايعتمد على الربح بينما هدفه ارتفاع حركة الثقافة وزيادة المنتج الثقافي للمُشاهد".